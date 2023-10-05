公交车资7%涨幅 料推高明年核心通胀率0.17个百分点

公共交通车资将在今年12月23日调高7%，预计这会推高明年的核心通胀率0.17个百分点。

贸工部长颜金勇星期三（10月4日）书面答复阿裕尼集选区议员严燕松的询问时透露上述数据。他指出，公交车资占了本地整体通胀率（CPI-All Items inflation）的1.6%，在不包括私人交通的核心通胀率则是占了2.5%。

包含拥车证成价的车价则是占了整体通胀率的7.4%，不过由于政府无法预计明年拥车证成价的走势，因此也无法评估成价攀升对通胀率的影响。

公交理事会早前宣布地铁和公共巴士车资连续三年上调，12月23日起，整体车资将调高7%。以车资卡或银行卡付费的成人车资，每趟车程上调1角至1角1分。约200万名享有车资优惠的乘客，包括年长者、学生、就业优惠车资计划的低薪员工，以及残障者的车资涨幅较低，每趟起4分至5分。

颜金勇说，政府将继续确保公交是可负担得起的，目前政府每年对公交服务补贴超过20亿元，即每趟行程补贴超过1元。

政府也会在明年为公交系统提供额外约3亿元的补贴，从而减缓车资的涨幅。为帮助低收入家庭应对车资上涨，今年12月底起，低收入家庭也可各获50元的公交补助劵，可用来购买月票或为车资卡添值。