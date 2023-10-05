自2月首次下跌 9月组屋转售价环比降0.6%

本地组屋转售价自今年2月以来首次下跌。9月的转售组屋交易量比8月减少近两成，售价比8月略降0.6％。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期四（10月5日）发布的预估数据，9月有1985个转售组屋单位转手，比8月减少19.7％，也比去年9月低23.3%。

售价方面，9月的成熟组屋区组屋转售价环比略降0.4%，非成熟组屋区略降0.9％。从房型来看，三房式单位略升0.6%，四房式跌0.9%，五房式略降0.3%，公寓式组屋跌2.1%。

转售组屋的整体价格环比略降0.6%，同比则上扬4.9%。各房型组屋转售价都高于去年同期，三房式同比涨4.8%，四房式5.8%，五房式5%，公寓式组屋3.4%。

9月成交的转售组屋中，59.9%属非成熟区。四房式单位占多数，达45.5%，依次是三房式（25.6%）、五房式（23.1%）及公寓式组屋（5.8%）。

9月有42个百万组屋交易

以超过百万元转手的组屋单位，9月有42个，占转售组屋交易的2.1%，比8月减少12个。大巴窑有七宗，红山和碧山各六宗，其余的百万组屋则位于加冷黄埔、武吉知马、中央区、芽笼、女皇镇、金文泰、实龙岗、裕廊东、宏茂桥、兀兰、勿洛、武吉班让和榜鹅。