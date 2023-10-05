因轨道弯曲倾斜 红砖地铁站无法建在红砖路

由于红砖路附近的南北线地铁轨道弯曲倾斜，因此新增的红砖站（Brickland）无法设在该处。

位于地铁南北线蔡厝港站和武吉甘柏站之间新增的红砖站，将在2024年开始建造，预计在2034年完工。红砖站位于武吉巴督路和武吉巴督西5道的交界处，有读者认为当局的选址不妥当，致函《联合早报》希望当局斟酌。

针对新地铁站为何无法建在红砖路，代交通部长兼财政部高级政务部长徐芳达星期三（10月4日）在国会书面答复蔡厝港集选区议员黄文鸿的询问时解释，红砖地铁站选址是经过了完整的工程研究，以及与市区重建局和建屋发展局等机构咨询后所确定。

他说：“由于NS3A地铁站（红砖站）是增建站，选址受到现有南北地铁线轨道的限制。 车站必须建在平整且笔直的轨道上。红砖路附近的轨道在1980年代兴建时并没有计划要建设新的地铁站，因此将地铁站建在红砖路附近将需重新调整长段的弯曲和倾斜的轨道，扰乱地铁运营并给居民带来更大的不便。”

红砖站在建成后，将为吉丰、武吉巴督西、百比林园（Pavilion Park）和登加新镇红砖区的约1万3000个现有家庭，以及附近教育机构和未来的住宅开发项目服务。

徐芳达说，除了南北地铁线的新站，即将开通的裕廊区域线也将为附近居民服务。 陆路交通管理局还将进一步检讨巴士服务，加强到车站最后一里路的连接。

红砖站是继坎贝拉站和杜佛站后，在现有高架地铁轨道上增建的第三个地铁站。 红砖站投入运作后，附近居民出行将更便利。例如，武吉巴督西5道居民现在去兀兰区域中心，须乘搭约35分钟的公共交通才能抵达。红砖站启用后，车程时间将缩短到20分钟。