“代购”奢侈品失踪案 丈夫再加控两项控状

早前涉及代购奢侈品后失踪的“代购夫妻”案件再过堂，丈夫星期四（10月5日）早上加控两项控状，其中一项指他在知道公司没能履行交易的情况下，仍让顾客下单，骗取2478万2798元。

《新明日报》之前报道，新加坡籍男子皮佳鹏（27岁）和同龄的泰国籍妻子潘素克·希里维帕，被指欺骗多人向他们名下的两家公司Tradenation和Tradeluxury购买名表和名牌包，涉及金额超过2000万元。两人早前已被控。

已被控四项控状的皮佳鹏，星期四早上再加控两项控状，一项抵触公司法（Companies Act）和一项抵触破产、重组与解散法令（Insolvency, Restructuring and Dissolution Act）。

根据控状，皮佳鹏被指于去年3月到5月之间，身为Tradeluxury有限公司的董事，却没有履行职责，导致公司用于行骗。

另外一项控状，则指他在去年3月1日到6月19日之间，在知道Tradenation有限公司的财务状况没能履行交易的情况下，仍继续让顾客下单购买名表，收下多名顾客支付的2478万2798元。

案展下星期三（11日）进行审前会议。

至于潘素克，她也料在星期四下午加控168项控状，包括两项抵触破产、重组与解散法令的罪行和166项欺诈罪。