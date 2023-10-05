在市区建更多住房 增添绿意休闲设施 发展总蓝图草案展开公众咨询

未来10年至15年，我国市区及其他适中地点将建造更多负担得起的住屋，也会制定一个休闲发展总蓝图，增添更多绿意和休闲好去处，促进健康活跃生活。面对土地和环境挑战，政府将善用更多地下空间，以及研究海岸防护措施和缓解城市热岛效应，打造更宜居和包容的家园。

国家发展部长李智陞星期四（10月5日）宣布，市区重建局制定的发展总蓝图草案将有四大主题，当局将展开公众咨询收集反馈。

发展总蓝图规划我国未来10年至15年的城市发展，每五年更新一次。新的总蓝图旨在打造更宜居、包容和更有魅力的家园。

第一个主题是“塑造幸福健康城市”，其中市建局探讨在市区、吉宝高尔夫球俱乐部前址和武吉知马马城等适中地点，建设更多可负担得起的住屋选项。此外，全岛也将增设更多休闲地点，供人们运动放松。

面对我国人口超老龄化，多个政府和医疗机构早前宣布在女皇镇打造保健区（Health District@Queenstown）。保健区结合医疗和保健等多方面的设施，促进健康活跃生活。

第二个主题聚焦可持续的经济发展，市建局将提供更多灵活和混合用途的工作空间，并探讨出售更多不同租约的地段，让工作和设施更靠近住家。

第三个主题是加强都市韧性，通过创新的方案应对土地资源有限的问题，包括进一步发展地下空间，善用土地和加强设施规划。为应对气候变化，当局也投入资源研究海岸防护和缓解城市热岛效应。

在推动发展的同时，维护自然和传统也很重要，通过打造“保留情感廊道”（Identity Corridor）等计划维护建筑环境的文化遗产和身份认同。

市建局将在接下来两年展开系列公众咨询活动，就四大主题的政策细节作出补充并收集反馈。

李智陞说：“我们的土地规划或达不到所有人的不同预期，但希望通过对话，规划师和公众都能更了解不同需求和各方利益，以及如何在小岛国适当融合这些计划。”