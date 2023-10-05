本地股市星期四早盘上扬0.75％

美国隔夜股市的回弹，带动了亚太和本地股市星期四（10月5日）早盘的表现。新加坡海峡时报指数截至中午上扬0.75％或23.60点，报3170.99点。

海指成份股方面，23只上扬、三只持平、四只下滑。领涨的是凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）和新电信（Singtel），分别上涨1.88％和1.70％，报2.71元和2.39元。

上海和深圳股市因假期没有交易。截至11时55分，亚太股市全面上扬，东京领涨1.44％，首尔、悉尼、香港和台湾的涨幅介于0.61％至1.09％。

IG市场策略师叶俊荣说，美国国债收益率回落、美元走软，以及油价下跌，或让区域的风险情绪从近期的抛售中稳定下来。市场料密切关注海指的走势，海指已回到长期波动范围（long-ranging pattern）的下限，或促使一些投资者在3145点进行防御。若海指成功守住3145点，接下来要关注的目标是3230点。

彭博社引述摩根士丹利（Morgan Stanley）全球投资办公室模型投资组合构建主管洛文加特（Mike Loewengart）的话说，投资者一直希望紧张的劳动力市场得到缓解，让美国联邦储备局有足够的喘息空间，减少鹰派倾向。

他指出，虽然ADP就业数据未必能准确反映美国政府每月的就业数据，但如果星期五发布的报告也显示紧张的劳动力市场得到缓解，投资者可以减少对利率一直保持高位的担忧。