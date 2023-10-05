10月中至明年5月 环线和汤东线调整营运时间

配合地铁环线第六阶段和汤申—东海岸线第四阶段的系列系统整合工程，从10月15日起至明年5月，这两条地铁线在特定日期会提早结束或延迟开始服务时间，明年1月中起环线两个地铁站一侧月台也会暂时关闭。

陆路交通管理局星期四（10月5日）与SMRT联合发文告宣布，环线会在10月和11月的四个星期天（10月15日、22日、29日及11月5日），提早在晚上10时结束服务，以让工程团队有多两小时的时间，为新的列车自动监控系统进行测试。

陆交局发言人答复《联合早报》询问时说，预计每个星期天会有约1万3700名乘客受环线提早关闭影响。

另外，从明年1月20日至5月24日，环线的直落布兰雅站和港湾站一侧月台将全天候暂时关闭，以进行轨道工程，衔接港湾站到滨海湾。在尖峰时段，列车会在肯特岗或拉柏多公园站掉头，另外会有接驳列车在拉柏多公园站至港湾站三站之间运行，间隔时间为10分钟一班。

为了减低对乘客的不便，陆交局会在平日上下班的尖峰时段，提供额外接驳巴士服务，每隔10至15分钟往返港湾、直落布兰雅、拉柏多公园和肯特岗地铁站。

此外，从11月3日至明年1月28日，汤东线每逢星期六及日，会延迟至早上8时才开始营运，每逢星期五及六则会提早在深夜11时30分关闭，以进行延长线系统测试工程。11月11日和12日，即屠妖节前夕和屠妖节当天，列车营运时间不受影响。

当局预计汤东线调整营运时间期间，平均每个周末会有约1万9200名乘客受影响，大部分是周末早上出行者。

陆交局和SMRT促请乘客提前规划行程，公众可通过MyTransport.SG应用和陆交局、SMRT的社交媒体专页了解详情。

汤东线第四阶段的七个新地铁站预计明年通车；环线第六阶段的三个新地铁站吉宝、广东民和爱德华太子站，预计在2026年投入运作。