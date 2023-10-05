黄循财今起到美国进行工作访问

副总理兼财政部长黄循财10月5日至15日，到美国进行工作访问。这是他去年6月出任副总理之后，首次出访美国。

黄循财将先到亚利桑那州的凤凰城，探访我国派驻卢克空军基地的“和平卡文”第二阶段分遣队，随后再到纽约市和华盛顿特区出席一系列活动，以及会见多名美国部长和高级官员。

总理公署星期四（10月5日）发文告指出，这次访问将强化新美两国牢固且多层面的双边关系。

黄循财访问的第一站是卢克空军基地。驻扎在那里的“和平卡文”第二阶段分遣队设立于1993年，是我国空军F-16型战斗机飞行员的训练基地，也是空军部队在海外成立最久的分遣队。

在第二站纽约市，黄循财会以新加坡政府投资公司（GIC）董事会副主席的身份，出席GIC投资论坛，以及为新设立的全球创新联盟（Global Innovation Alliance）节点主持启动仪式。

黄循财此行最后一站，是美国首府华盛顿特区。他会在那里同多名拜登政府的内阁成员和高级官员会面，讨论如何在新兴领域进一步推进双边合作。

黄循财也会在首届“新美关键新兴技术对话会”（US-Singapore Dialogue on Critical and Emerging Technologies）上发表开幕讲话，以及参加在华府战略与国际问题研究中心举行的对话会。

陪同黄循财出访的包括外交部长维文医生、通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉，以及总理公署、外交部和财政部官员。