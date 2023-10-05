新马能源公司设委员会 探讨发展第二电力互联设施

新加坡和马来西亚的国家能源公司成立联合委员会，探讨建造连接我国和马来西亚半岛的第二个电力互联设施。

新加坡能源集团（SP Group）和马来西亚国家能源公司（Tenaga Nasional Berhad）今年8月22日至26日，于印度尼西亚巴厘岛举行的第41届亚细安能源部长会议上，签署了谅解备忘录。双方接下来将共同开展技术可行性研究，探讨建设连接新加坡和马来西亚半岛的第二个电力互联设施。

新能源集团星期四（10月5日）发文告宣布，双方将成立联合委员会，探讨第二条电力互联线路的技术和设计方案，同时评估项目的各个方面，包括对环境的潜在影响。

新能源集团总裁黄天源说，为支持能源转型，联合委员会将就加强区域互联互通的技术可行性展开研究，以满足日益增长的能源需求，让更多人能够使用可再生能源。

马来西亚国家能源公司主席兼总裁英德拉（Indera Ir. Baharin Din）说：“我们非常看好马来西亚国家能源公司和新能源集团签署的谅解备忘录，它将加强马来西亚与新加坡的能源关系，以及为亚细安电网计划（ASEAN Power Grid）铺平道路。”

英德拉也指出，新马之间的第二个电力互联设施拥有巨大潜力，可提高能源可靠性、促进区域经济发展，并推动亚细安多边电力贸易生态系统的蓬勃发展。