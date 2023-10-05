新马澳韩央行研究实时监控跨境交易 包括反洗钱及反恐融资措施

新马澳韩央行与金融机构及国际清算银行（BIS）展开代号为“曼佗罗项目”（Project Mandala）的联合研究，探讨把各国合规程序自动化，以便实时监控跨境交易并用于外国直接投资、贷款和支付方面的可行性。有关措施可能包括可量化和可配置的外汇条例，以及反洗钱与打击恐怖主义融资措施。

四国央行与BIS星期四（10月5日）发布的联合文告说，各国的政策和管制框架不一，是无缝和有效率跨境支付的一大障碍。支付链面对的各种合规要求，增加了跨境交易所需的时间，给利益相关者带来不确定性。

“曼佗罗项目”是个概念验证（proof-of-concept）项目，由BIS的新加坡创新中心、澳大利亚中央银行（RBA）、韩国中央银行（BOK）、马来西亚中央银行（Bank Negara Malaysia）以及新加坡金融管理局（MAS）负责，多家金融机构合作进行，探讨把各司法管辖区的特定政策和管制要求，编成一个共同协议（common protocol），用于外国直接投资、贷款和支付等跨境交易方面。

文告说，这个项目旨在通过把合规程序自动化、实时监控交易和提高各国具体政策的透明度和能见度，来减轻政策和管制方面的合规负担。这个设计，将使任何数码资产，包括中央银行数码货币和代币化存款，能更有效率地跨境转移。它也可以应用于传统和新生批发或零售支付系统以确保合规。