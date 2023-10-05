被尚穆根维文起诉诽谤 李显扬提独立仲裁解决

内政部长兼律政部长尚穆根和外交部长维文医生获准通过脸书，向建国总理李光耀的次子李显扬，发出诽谤案的传讯令状。李显扬建议，由独立仲裁解决纠纷。

李显扬星期四（10月5日）在脸书发文说，令尚穆根和维文感到受冒犯的贴文是他在英国发表的，因此他们应该在英国伦敦起诉他。“长期以来，伦敦一直是诽谤诉讼的首选司法管辖区。”

不过，根据《联合早报》早前报道，代表尚穆根和维文的律师团认为，到英国递送诽谤案的传讯令状“不实际”，并向高庭申请通过脸书messenger发出。

李显扬说，他已做出回应，建议双方共同商定进行独立仲裁，各自选择一名在国际上具崇高地位的仲裁员。“如果两位部长同意，他们可以提名新加坡最高法院的退休法官。”

李显扬说，两名仲裁员可选择第三名仲裁员，三人可在保密的情况下进行相关程序，完成后对外公布裁决。裁决对各方都具约束力。

尚穆根和维文日前入禀高庭起诉李显扬诽谤，指李显扬就他们租住莱道路（Ridout Road）黑白洋房，发表不实且具诽谤性的脸书贴文。

尚穆根星期四晚上在脸书发表他与维文对李显扬的回应时说，两人给过李显扬机会撤回虚假和诽谤性言论并道歉，但李显扬并未那么做，两人只能提出诉讼。

他说，李显扬是针对在新加坡发生的事情发表言论，目标主要是本地受众，而不是英国人。“我们起诉李先生，是针对他向新加坡民众发表的诽谤言论，这关系到新加坡人，依据的是新加坡法律。”

尚穆根提出，如果李显扬认为这起诉讼没有依据，他应该对自己有机会公开在庭上为自己辩护表示欢迎，并在新加坡公众面前盘问尚穆根和维文，同时接受两人盘问。

尚穆根说，李显扬真正想要的是“特殊待遇”，希望自己获得的待遇不同于其他在我国因诽谤而被起诉的新加坡人，甚至是外国人。

“李先生应该解释他为什么有权发表诽谤言论，却可以豁免于我们其他人适用的规定。”