被尚穆根维文起诉诽谤 李显扬提独立仲裁解决

尹云芳

更新 /
更新 / 2023年10月6日 1:16 AM
发布 /
发布 / 2023年10月5日 8:34 PM
内政部长兼律政部长尚穆根和外交部长维文医生入禀新加坡高等法院，起诉建国总理李光耀的次子李显扬（图）诽谤。（档案照片）
内政部长兼律政部长尚穆根和外交部长维文医生入禀新加坡高等法院，起诉建国总理李光耀的次子李显扬（图）诽谤。（档案照片）

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内政部长兼律政部长尚穆根和外交部长维文医生获准通过脸书，向建国总理李光耀的次子李显扬，发出诽谤案的传讯令状。李显扬建议，由独立仲裁解决纠纷。

李显扬星期四（10月5日）在脸书发文说，令尚穆根和维文感到受冒犯的贴文是他在英国发表的，因此他们应该在英国伦敦起诉他。“长期以来，伦敦一直是诽谤诉讼的首选司法管辖区。”

不过，根据《联合早报》早前报道，代表尚穆根和维文的律师团认为，到英国递送诽谤案的传讯令状“不实际”，并向高庭申请通过脸书messenger发出。

李显扬说，他已做出回应，建议双方共同商定进行独立仲裁，各自选择一名在国际上具崇高地位的仲裁员。“如果两位部长同意，他们可以提名新加坡最高法院的退休法官。”

李显扬说，两名仲裁员可选择第三名仲裁员，三人可在保密的情况下进行相关程序，完成后对外公布裁决。裁决对各方都具约束力。

尚穆根和维文日前入禀高庭起诉李显扬诽谤，指李显扬就他们租住莱道路（Ridout Road）黑白洋房，发表不实且具诽谤性的脸书贴文。

尚穆根星期四晚上在脸书发表他与维文对李显扬的回应时说，两人给过李显扬机会撤回虚假和诽谤性言论并道歉，但李显扬并未那么做，两人只能提出诉讼。

他说，李显扬是针对在新加坡发生的事情发表言论，目标主要是本地受众，而不是英国人。“我们起诉李先生，是针对他向新加坡民众发表的诽谤言论，这关系到新加坡人，依据的是新加坡法律。”

尚穆根提出，如果李显扬认为这起诉讼没有依据，他应该对自己有机会公开在庭上为自己辩护表示欢迎，并在新加坡公众面前盘问尚穆根和维文，同时接受两人盘问。

尚穆根说，李显扬真正想要的是“特殊待遇”，希望自己获得的待遇不同于其他在我国因诽谤而被起诉的新加坡人，甚至是外国人。

“李先生应该解释他为什么有权发表诽谤言论，却可以豁免于我们其他人适用的规定。”

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