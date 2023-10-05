【亚洲前瞻峰会】李显龙总理：亚洲要实现潜能 各国须坚定推进共同利益

国际地缘政治竞争加剧、区域国家之间纠纷增多、民族主义和保护主义抬头，亚洲要继续保持和平与经济发展、实现潜能，取决于各国所做的选择。李显龙总理说，亚洲各国须展现高水准政治家风范，坚定地专注于推进共同利益。

李总理星期四（10月5日）在“亚洲前瞻峰会2023”（Asia Future Summit）的闭幕对谈上，以“展望亚洲的未来”为题致辞，强调亚洲仍是潜力巨大、生机勃勃的区域。亚洲国内生产总值有望在不久的将来，超越全球其他地区的总和。中国和印度这两个亚洲巨头的经济也继续稳步发展。

李总理说，中国的经济增长近期放缓，人口也逐渐老龄化，但它预计仍将每年增长4.5%至5.5％。凭着庞大且不断扩大的消费市场、技术日益熟练的劳动力，以及迅猛的科技发展，中国将继续是主要的增长引擎。

然而，要实现亚洲的潜能，需要适当的条件，过去数十年来稳定的全球和区域环境，对亚洲的活力和繁荣至关重要。李总理说：“我们希望未来几十年，亚洲能延续和平与经济发展。但这远不是必然的（far from guaranteed）。未来取决于我们所做的选择。”

他认为，亚洲必须做好三件事：一、亚洲各国要维护和巩固开放包容的区域架构；二、深化区域经济一体化；三、各国须管理好内部的社会与政治发展，建设能为亚洲繁荣做贡献的稳定社会与国家，并拥有获得人民委托去追求区域合作的政府。

李总理以缅甸为例说，缅甸问题体现了一个国家的国内纷扰如何阻碍区域合作，并把难题输出到邻国。他强调，对每个国家而言，国内稳定是有效进行对外合作的先决条件。

“国际关系对一国的安全与繁荣至关重要，但一国的外交政策始终取决于国内政治的支持。”

李总理也说，合作共赢符合每个国家的利益，但也必须现实地认识到在动荡的世界中实现这一目标的困难。

在他看来，亚洲面对三大挑战。首先是日益加剧的地缘政治竞争，尤其是在中美之间。李总理认为，中美都不寻求冲突，但两国之间的分歧很深。“两国日益视对方为对手，发生意外和误判的风险始终存在，尤其是在台湾海峡等危险的热点地区。这令亚洲国家感到很担忧。”

李总理指出，“去风险”可以理解，但“去风险”本身是有风险和成本的，这可能导致经济分岔（bifurcation），后果不仅局限在经济领域。

但他不认为前景一片灰暗。虽然不同国家会更倾向与其中一方或另一方靠拢，但几乎所有国家都希望与中美双方为友。第三方国家会寻求能让它们最大限度自由行动的政策，它们因此会努力维持区域合作和保持区域开放。

李总理说：“这无疑将是个更复杂的区域，但不太可能分裂成两个阵营。”

其次，亚洲各国之间也存在纠纷，如钓鱼岛或尖阁诸岛争议，以及南中国海争端。李总理说，亚洲国家必须把彼此间的整体关系，与这些具体难题隔离开来，建立互信，继续为了共同利益务实合作。

最后一个挑战是民族主义和保护主义抬头。李总理呼吁各国政府抵抗这样的趋势，寻求集体而非各自的安全与福祉。

他说：“要让亚洲在面对这些困难下，仍能实现潜能，我们都须要展现高水准的政治家风范，有专注于共同利益的坚定决心。”