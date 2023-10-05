9月43人坠“旅行团”恶意软件骗局 损失至少120万元

不法之徒假借一日游或榴梿团等旅行团之名，诱受害者坠入恶意软件骗局，今年9月有43人上当，损失至少120万元。

新加坡警察部队星期四（10月5日）晚上发文告警惕公众，要小心防范近期在社交媒体出现的上述恶意软件诈骗新模式。

在新的诈骗模式中，受害者会在脸书或Instagram上看到不同旅行团的广告，例如参加榴梿团或坐游轮等，受害者一旦表示有兴趣参加，骗子就会指引他们到Whatsapp平台继续联系。

骗子之后会发出含有恶意软件的安卓软件包（Android Package Kit，简称APK）给受害者，让他们下载并支付订金。殊不知，一旦下载了安卓软件包，骗子就能远程操控受害者手机，窃取受害者银行户头的登录资料。

此外，骗子也可能指示受害者在点击安卓软件包后，从手机应用输入网上银行登录资料，或者进行PayNow转账等来支付订金。受害者往往在发现银行户头出现未经授权的转账，或者对方突然失联之后，才警觉上当。

警方表示，公众千万不要下载任何可疑的安卓软件包，因为里面的恶意软件能让骗子入侵受害者的手机，从而远程操控手机，让受害者在不知情的状态下进行未授权交易。警方也提醒公众切勿点击可疑链接或从第三方网站或不明来源下载手机应用，以免遭恶意软件侵入。

欲了解更多防范骗案的信息，公众可浏览scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688。若有任何有关骗案的线索，公众可拨打警方热线1800-255-0000，或上www.police.gov.sg/iwitness提供消息。