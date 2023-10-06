美国隔夜股小幅下滑，投资者等待最新非农业数据，因此交易谨慎。

道琼斯工商指数星期四（10月5日）收跌0.03%，报33119.57点；纳斯达克指数滑落0.12%，报13219.83点；标普500指数下跌0.13%，报4258.19点。

星期五（6日）公布的非农业数据被市场视为美国联邦储备局会否在今年内再加息的风向标。

市场认为，若劳动力市场降温，物价有望下滑，美联储就无需额外采取行动抑制通胀。

另一方面，美国10年期国债收益率小幅下滑约2个基点，至4.72%。有分析师预测，收益率有可能升至5.15%。

新加坡海峡时报指数星期四上扬7.71点或0.24％，收报3155.1点。

星期五可关注的股票：

1. 上海实业环境控股（SIIC Environment Holdings）旗下的实环境水务股份有限公司和上实联合水务控股有限公司，将为中国山东枣庄市的污水处理厂进行提升和扩建。公司将为污水处理厂提高出水标准，从一级A提升至准IV，并延长项目特许经营期。

2. 停牌中的房地产发展商皇冠（Imperium Crown）无法在期限内偿还掌控股东的贷款。

公司在星期二（3日）收到掌控股东的索偿信，要求在七天内偿还74万元的贷款。公司原本计划脱售中国的房地产以偿还贷款，可是当地脱售计划认为获得当地管制当局批准。公司正同这名股东商讨延迟偿还贷款。

3. 全美世界（Best World International）回复新加坡交易所针对执行董事薪酬的询问时指出，执行董事在2022财年的年薪配套当中，90%是根据经审计的上财年集团税前盈利计算的表现花红。

集团也表示，没有为2022财年业绩派发股息是因为考虑到中国市场可能会继续下滑。中国业务的收入占集团2022财年总收入的大约50%，而当地经济前景不佳可能导致消费减少。