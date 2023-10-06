哥斯达黎加加入数码经济伙伴关系协定的申请已开始处理

数码经济伙伴关系协定（Digital Economy Partnership Agreement，简称DEPA）联合委员会开始处理哥斯达黎加的加入申请。

贸工部、通讯及新闻部和资讯通信媒体发展局星期五（10月6日）发布联合文告说，联合委员会成立了“加入工作组”（Accession Working Group）负责审查哥斯达黎加的申请，探讨哥斯达黎加是否符合DEPA的标准和要求，并向联合委员会提交一份关于哥斯达黎加加入的拟议条款和条件报告。

哥斯达黎加是去年12月23日申请加入协定，负责处理哥斯达黎加申请的“加入工作组”由新西兰担任主席国。

贸工部长颜金勇在文告中说，新加坡欢迎哥斯达黎加加入DEPA，“通过DEPA，我们希望创建规则和标准的共同框架，同时提供协作平台。”

DEPA是全球首份关于数码经济合作的国际协定，它建立数码贸易的通用规则，来促进各方在数码经济中各种新课题的合作，于2020年12月生效。

DEPA的现有成员国为智利、新西兰和新加坡，韩国、中国和加拿大已申请加入。

关于韩国加入协定的申请已总结，相关的“加入工作组”和韩国正处理后者成为正式成员国的法律程序。

中国和加拿大加入协定的申请正在处理，相关的“加入工作组”分别由智利和新西兰担任主席国。