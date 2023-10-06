假食品广告诱上钩 自9月至少11人损失逾40万元

恶意软件诈骗新模式，假借售卖食品之名，再骗受害者下载假超市手机应用，自今年9月以来，至少11人上当，损失超过40万元。

新加坡警察部队星期五（10月6日）发文告说，警方注意到近期出现新的恶意软件诈骗方式，当中受害者多数在社交媒体脸书上看到声称售卖食品的假广告，结果坠入骗局。从今年9月起，就有至少11人上当，损失至少40万3000元。

警方指出，在这类型骗局中，受害者在脸书上看到推销白米、曲奇饼或鸭肉等食品的广告。受害者点击广告附上的链接后，就会被转至WhatsApp与“卖家”洽谈。

实则为骗子的卖家这时就会发出含有恶意软件的安卓软件包（Android Package Kit，简称APK）给受害者，让他们下载后，在里头下单。殊不知，一旦下载了安卓软件包，骗子就能远程操控受害者手机，窃取受害者银行户头的登录资料。

此外，骗子也会指示受害者在下载应用后，通过银行转账或PayNow转账来付款、或成为会员，或支付送货费用。受害者往往在发现银行户头出现未经授权的转账，或者对方突然失联之后，才惊觉上当。

警方也透露，骗子要求受害者下载的手机应用看起来类似职总平价集团或昇菘等超市的手机应用，以混淆受害者，让他们信以为真。

警方提醒公众，千万不要下载任何可疑的安卓软件包，因为里面的恶意软件能让骗子入侵受害者的手机，从而远程操控手机，让受害者在不知情的状态下进行未授权交易。

警方也提醒公众切勿点击可疑链接或从第三方网站或不明来源下载手机应用，以免遭恶意软件侵入。

欲了解更多防范骗案的信息，公众可浏览scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688。