抵触工作场所安全与卫生法令 两公司被罚款 一建筑工人坐牢

2020年至2022年之间，两家公司和一名建筑工人抵触工作场所安全与卫生法令，于今年9月被判坐牢或罚款。

根据人力部星期五（10月6日）的文告，被判坐牢16周的建筑工人是45岁的穆图卡鲁潘·苏雷什（Muthukaruppan Suresh）。他案发时在操作装载车，把同事撞倒后还碾过对方，导致后者重伤送院，抢救13天后不治。

被判罚款的公司之一是PT Construction。公司没有确保员工在屋顶工作时穿防护装备等，2022年2月15日收到人力部发出的停工令。

同年4月21日，人力部发现公司没有遵守停工令，让员工继续在高空进行砌砖工作，身处险境。公司因抵触工作场所安全与卫生法令，今年9月20日被判罚款5万元。

另一家被罚款的公司为Hoy San Stevedoring。2020年7月21日，公司的员工被叉车致伤，送院后被诊断有开放性足部骨折。他接受了手术，截去右下肢。

人力部展开调查发现，公司没有完善地评估工作风险，以查出员工可能面对的风险，并采取必要的预防措施。此外，公司也没有实施交通管理计划来应对员工被叉车致伤的风险。

公司因抵触工作场所安全与卫生法令，9月29日被判罚款24万元。

人力部指出，2023年上半年，车辆事故是酿成致命工地意外的主要原因之一。

人力部重申，当局严正对待任何危害工作场所安全与卫生的行为，并会依法处置违例者。