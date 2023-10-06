涉骗患癌男子逾2万元 62岁女子被控

62岁女子声称可以帮患癌男子购买药物用于注射，涉嫌欺骗对方逾2万4000元，星期五（10月6日）被控上法庭。

被告黄美玲（62岁，译音）共面对四项欺骗控状，指她欺骗一名患有十二指肠癌（duodenal cancer）的男子共约2万4253元。

控状显示，被告涉嫌在2020年2月17日，欺骗受害者转账5500元，称自己可以帮对方购买三支注射药物，以治疗对方的癌症。

黄美玲也被指在同天向受害者声称，可以协助对方安排在本地实验室进行检测，且实验室只接受美金付款，以此为由，分别欺骗受害者1万元和约4553元。

同年3月17日，被告涉嫌欺骗受害者4200元，称美国的医疗专家须要购买两部苹果手机才能进行“分析”。

根据新加坡会计与企业管制局（ACRA）的记录，被告在1988年至2021年期间的不同时间段，曾是六家公司的老板。

这六家公司包括Bioliving Technologies & Therapy、The M.R. Laboratories & Therapy和TH-Omas Hundert Nautical等，但全部都已停止营业。

案件展期至11月2日再度过堂。

根据刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对最长10年监禁和罚款。