本地股市星期五早盘升0.45%

本地股市暂时摆脱利率可能上涨的阴影，于星期五（10月6日）早盘上扬。海峡时报指数上升14.23点或0.45%，报3169.33点。

亚洲股市涨跌不一，香港恒生指数早盘起1.81%至17526.08点；韩国KOSPI上升0.33%至2411.44 点；澳大利亚ASX200起0.48%至6958.9点。日经指数则下滑0.1%至31044.51%。

市场接下来会密切关注下个星期四（12日）公布的美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议记录和消费价格指数。

IG市场策略师叶俊荣说，委员会的最新会议纪录料会反映美联储的鹰派立场，并重申不排除在今年内再次加息以及高利率维持更长时间的可能性。不过，最新消费价格指数可能会让美联储改变立场。

“目前市场对9月份消费价格指数的预测是同比增长3.6%，低于前个月的3.7%涨幅。核心通货膨胀可能从前个月的4.3%趋缓至4.1%。若以环比来看，整体和核心消费价值指数可能出现0.3%的涨幅。”

他认为，通胀情况若进一步缓解，美联储较可能暂停加息。

全场早盘交易量为6亿5728万股，交易额为3亿4376万元，上升股269只，下跌股223只。

领涨的海指成分股包括新加坡航空（SIA）、香港置地（HongKong Land）和创业公司（Venture Corp），分别上升1.88%、1.77%和1.74%，报6.49元、3.46美元（约4.73 新元）和12.26元。

下跌的有丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）、DFI零售集团（DFI Retail Group）和星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust） ，跌幅分别为3.73%、2.36%和1.85%，报1.55 元、2.48元和1.06元。

丰树物流信托跌幅最大，早盘还一度下跌4.4%，原因相信同摩根大通（JP Morgan）下调评级有关。

摩根大通发表报告说，下调包括丰树物流信托在内的九只股评级，是因为美国债券收益率上升，贷款利率可能进而升高。投资者应该等待更好的时机才进场。

其他被下调评级的房地产投资信托是凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）、凯德雅诗阁信托 （CapitaLand Ascott Trust）、凯德综合商业信托（CICT）、城市发展酒店服务信托（CDL HospitalityTrusts） 、远东酒店信托（Far East HospitalityTrust）、星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）、吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）和吉宝房地产信托（Keppel REIT）。