新马充电桩运营商合作 一个应用为电动车跨国充电

新加坡和马来西亚的两家充电桩运营商合作，一个手机应用就能让驾驶者跨国使用电动车充电服务。

星期五（10月6日）上午，马来西亚最大的电动车充电桩运营商云升绿色科技（Yinson Green Tech）与康福德高Engie（CDG Engie）签署了一项合作协议，整合二者服务网络，在新马两国为驾驶者提供超过1000个充电桩，为电动汽车驾驶者的跨国充电服务提供便利。

云升在马来西亚拥有近400个充电桩，CDG Engie在新加坡拥有约660个充电桩。

这项合作将为驾驶电动汽车往返新马两国的人提供便利。云升旗下应用ChargEV的用户，可以直接通过该应用在新加坡境内查找并使用CDG Engie的充电桩，新加坡的CDG Engie用户，同样可在应用上查找并使用马来西亚的云升充电桩。

CDG Engie总经理周文兴受访时说，公司计划在2025年时，将新加坡范围内的充电桩数量增加至1700个，并在2030年时达到5000个。

云升计划最迟于2030年，在马来西亚拥有3000个充电桩。届时，在双方的合作网络下，用户在新马两国可选择的充电桩数量将达到8000个。

周文兴说：“我们相信，这个扩大的网络将加速向电动汽车过渡，并为两国的净零排放目标做出贡献。”

交通部兼永续发展与环境部高级政务部长许连碹博士出席并见证了合作签署仪式。