资媒局：我国数码经济规模达1060亿元 占GDP17%

新加坡的数码经济近年来增长强劲，去年占新加坡国内生产总值（GDP）17.3％，较2017年的13％，高出4.3个百分点。

在这五年，数码经济的增值（VA）或对我国经济的贡献几乎翻了一番，从580亿元增至1060亿元。

资讯通信媒体发展局（IMDA）星期五（10月6日）首次发布“新加坡数码经济”报告。报告由资媒局和新加坡国立大学李光耀公共政策学院合作完成。通过这份报告，资媒局可以更好地掌握新加坡数码经济现况，并了解它的发展方向和变化。

如何定义和衡量数码经济，目前还没有国际商定的标准。我国的定义主要有两个组成部分，一个是资讯通信领域的经济增值，另一个是其他领域数码化的经济增值。

报告指出，资讯通信领域是新加坡经济的主要驱动力之一，去年占整体国内生产总值5.4％。此外，它也是增长最快的领域，2017年至2022年的复合年均增长率（CAGR）为10.3％。

带动资讯通信领域强劲增长包括游戏业、线上服务以及电子商务。

其他领域的数码化发展也相当强劲，去年的贡献占我国国内生产总值11.9％。2017年至2022年的复合年均增长率为13.5％，超过了整体经济的增长速度。

数码经济扩张源自于更多企业采用数码科技，这促成更多人加入科技业。

科技从业员占总就业人数比率增至5.2%

科技专业人员从2017年15万5500人，增加到2022年的20万1100人，占总就业人数的比率从2017年的4.2％上升到2022年的5.2％。

去年有超过一半或大约57％的就业机会来自资讯通信领域以外的其他经济领域。

报告也指出，超过70％的科技职位由新加坡人和永久居民担任。本地科技从业人员的薪资中位数为7376元，较整体居民的薪资中位数4500元更高。

资媒局局长柳俊泓说，新加坡数码经济多年来取得显著增长，显示该局在推动新加坡数码转型的努力，正取得成果。他也说，我国虽然是一个小国，但这样的局限在无远弗届的数码世界并不存在。

“我们将继续发展资讯通信领域，并推动其他行业的数码化进程，以确保我们的企业和人力在日益数码化的时代仍保持竞争力。”