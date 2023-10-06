报告：中小企业电子支付采用率 五年提升33个百分点

过去五年，我国中小企业数码科技采用率明显提升，九成以上中小企业已经在使用电子支付，提高33个百分点。

不过，中小企业对其他科技的采用率仍远落后于大企业，其中人工智能的采用不升反降，从2018年的3.5%降为2022年的3.4%。

资讯通信媒体发展局（IMDA）星期五（10月6日）发布首份新加坡数码经济（SGDE）报告，报告由资媒局和新加坡国立大学李光耀公共政策学院合作完成。

报告显示，2022年，在电子支付、云计算、数据分析和人工智能四种科技中，中小企业对电子支付采用率最高，达到92.8%，比2018年提升33个百分点。

但中小企业对另外三种科技的采用率仍相当低，明显落后于大企业。2022年，中小企业对云计算的采用率为26.5%，比五年前高出3.6个百分点，而大企业采用率为89.3%。

中小企业对数据分析的采用率从五年前的7.7%提升至12.5%，仍远低于大企业的82%。

中小企业对人工智能的采用率最低，仅为3.4%，略低于2018年。大企业对人工智能的采用率为45.4%，比五年前提升约30个百分点。

报告还统计了企业对数码科技的采用度，即在以上四种科技中，平均每家公司采用几种。

分行业来看，金融和保险（2.53）、专业服务（2.23）、管理和支持服务（2.12）、制造（2.02）排名前列，平均采用超过两种以上的数码科技。

批发贸易（1.97）、零售贸易（1.91）、住宿和餐饮服务（1.83）的数码科技采用度居中，而运输和存储（1.70）、房地产（1.69）、建筑（1.47）的采用度最低。