心理卫生学院完成11个病房翻新工程

心理卫生学院完成翻新工程，通过设施改善和优化康复计划，协助患者重返社区。这包括让一些病房模拟组屋单位，协助病患适应日常的起居环境，建立独立生活的信心。

翻新工程下，11间病房获得翻新。这包括把两间划给长期住院者的病房改造成新的“飞跃之阶康复中心”（Stepping Stones Rehabilitation Centre）。

卫生部长王乙康星期五（10月6日）为“飞跃之阶康复中心”主持开幕仪式。他致辞时说，今年正逢心理卫生学院成立95周年，它目前每年会服务约5万2000名门诊病患，每天照顾的住院病患平均1800人。

王乙康说，社会如今对心理健康的了解越来越成熟。在推进这方面的治疗护理时，重要的一点是它必须结合专业知识和同理心。

“飞跃之阶康复中心”有100张病床，室内设计模拟居家环境，设有客厅、厨房、电脑室和洗衣间等，希望培训患者的生活、社交、资讯科技和工作技能。康复中心主要由护士和综合医疗保健专业人员负责运作，精神科医生会从旁支持。

康复中心的“飞跃之阶”康复计划开放给心理卫生学院病患自愿报名参加。医疗团队会引导患者制定康复目标，并在八个星期的计划中协助他们达成目标。

患者情况若适合，可以在职员的监督下，学习自行管理服药过程。患者也能参与院内的工作机会，如清洁、园艺、包装或在厨房工作等。

完成“飞跃之阶”康复计划的患者若准备好出院，可以回家或前往社区疗后设施。若有必要，康复计划可延长多四个星期。

另外，成瘾治疗病房经过翻新后，如今名为“宁静康复中心”，分成两区——一是协助患者解毒，共30张病床；另一是协助患者康复，共10个床位。

翻新工程的其他项目包括成立短期护理病房，为需要短期紧急心理治疗的患者提供长达72小时的照料；翻修四间一般精神病房、两间急性精神病房和儿童与青少年病房。

精神病房新增了一些设施，优化对患者的照料。例如，为极度不安、须要密切观察的患者提供护理隔间；增设有远程会议设备的看诊室，方便进行线上看诊或和患者家属视讯；设立多用途房间，让护理团队、家属和社会服务机构代表一起讨论治疗和出院后的计划，又或是作为个人或团体治疗空间；增设开放式小厨房和阳台等。

心理卫生学院也在翻新工程期间，改善了防火设施，以及在公共空间、门诊地点和病房等安装了更全面的中央闭路电视系统，提升院内的保安。