本地冠病疫情再起 王乙康吁年长者接种追加剂

本地研究发现，通过接种疫苗或感染冠病得到的保护力，会在12个月后减弱。由于本地正在经历新一波冠病疫情，卫生部长王乙康呼吁年长者和免疫功能较低者接种追加剂。

王乙康星期五（10月6日）在心理卫生学院，为新开设的飞跃之阶康复中心主持开幕仪式。他说，新加坡正经历新一波疫情，估计每日新增病例数，已从三周前的约1000例，增至过去两周的2000例，其中超过75%感染奥密克戎XBB变种毒株子系EG.5和HK.3。

王乙康说：“这是我们今年面对的第二波冠病疫情，就像上一波3月至4月的疫情，我们没有计划要落实社交限制。我们会视冠病为地方性流行病并与它共处，因为没有证据显示新的变种毒株，比之前的毒株更有可能造成重症。所有迹象显示，目前的疫苗仍能在感染新毒株时，保护我们免于患上重症。”

王乙康预计本地接下来几周会有更多人染疫，住院人数和医院的等候时间都会增加，他强调当局不会掉以轻心。他呼吁年长者和免疫功能较低者应该在人多的地方戴口罩，更重要的是应该确保每年最少接种一剂疫苗追加剂。

值得关注的是，卫生部最近的研究发现，在12个月前接种了三剂mRNA疫苗和从冠病康复的人，冠病重症的发病率为每10万人50例，同没有接种三剂疫苗以及不曾感染冠病的人群的重症发病率一样，显示通过接种和染病所获得的保护力，会在约12个月后减弱。

在过去12个月内接种了三剂mRNA疫苗并感染冠病的人，冠病重症的发病率是每10万人10例，低于上述其他群体五倍。

王乙康说：“换句话说，60岁以上年长者或身体虚弱的人，应更新疫苗接种状态。如果这么做了，且在这一波疫情中被感染，症状可能会很轻微，并能顺利康复。如果将来再遇到冠病病毒，感染也将提供预防严重疾病的保护。在保护作用减弱前，如果你再打一针，就能再次延长保护力。”