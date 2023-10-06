本地冠病疫情再起 王乙康吁年长者接种追加剂

王康威

更新 /
更新 / 2023年10月6日 6:15 PM
发布 /
发布 / 2023年10月6日 5:32 PM
卫生部长王乙康呼吁年长者和免疫功能较低者应该在人多的地方戴口罩，更重要的是应该确保每年最少接种一剂疫苗追加剂。（档案照片）
卫生部长王乙康呼吁年长者和免疫功能较低者应该在人多的地方戴口罩，更重要的是应该确保每年最少接种一剂疫苗追加剂。（档案照片）

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本地研究发现，通过接种疫苗或感染冠病得到的保护力，会在12个月后减弱。由于本地正在经历新一波冠病疫情，卫生部长王乙康呼吁年长者和免疫功能较低者接种追加剂。

王乙康星期五（10月6日）在心理卫生学院，为新开设的飞跃之阶康复中心主持开幕仪式。他说，新加坡正经历新一波疫情，估计每日新增病例数，已从三周前的约1000例，增至过去两周的2000例，其中超过75%感染奥密克戎XBB变种毒株子系EG.5和HK.3。

王乙康说：“这是我们今年面对的第二波冠病疫情，就像上一波3月至4月的疫情，我们没有计划要落实社交限制。我们会视冠病为地方性流行病并与它共处，因为没有证据显示新的变种毒株，比之前的毒株更有可能造成重症。所有迹象显示，目前的疫苗仍能在感染新毒株时，保护我们免于患上重症。”

王乙康预计本地接下来几周会有更多人染疫，住院人数和医院的等候时间都会增加，他强调当局不会掉以轻心。他呼吁年长者和免疫功能较低者应该在人多的地方戴口罩，更重要的是应该确保每年最少接种一剂疫苗追加剂。

值得关注的是，卫生部最近的研究发现，在12个月前接种了三剂mRNA疫苗和从冠病康复的人，冠病重症的发病率为每10万人50例，同没有接种三剂疫苗以及不曾感染冠病的人群的重症发病率一样，显示通过接种和染病所获得的保护力，会在约12个月后减弱。

在过去12个月内接种了三剂mRNA疫苗并感染冠病的人，冠病重症的发病率是每10万人10例，低于上述其他群体五倍。

王乙康说：“换句话说，60岁以上年长者或身体虚弱的人，应更新疫苗接种状态。如果这么做了，且在这一波疫情中被感染，症状可能会很轻微，并能顺利康复。如果将来再遇到冠病病毒，感染也将提供预防严重疾病的保护。在保护作用减弱前，如果你再打一针，就能再次延长保护力。”

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