涉失信公款 两公司一男一女将面控

涉嫌失信公款，两家公司的一名发薪部门女职员和一名男销售经理被警方逮捕，将分别被控上法庭。

根据新加坡警察部队星期五（10月6日）发出的文告，落网的36岁女嫌犯被指失信和涉及洗钱活动。

警方今年4月25日接获报案，指一家公司出现未经授权的财务活动，总计超过11万9000元公款被挪用。这些资金自2022年8月15日至2023年3月7日间，从公司的银行户头转入一名员工的银行户头。

勿洛警署的查案人员今年8月8日逮捕涉案女员工。初步调查显示，这名嫌犯案发时担任发薪部门职员，数次将公司款项转入个人银行户头。

这名女雇员因抵触失信和洗钱罪，将在下星期一（9日）被控上法庭。

男销售经理涉嫌四个月内挪用11万3000元公款

在第二起案件中，警方在星期四（5日）傍晚6时23分接获报案，指一名32岁男餐厅销售经理，涉嫌在四个月内挪用11万3000元公款。调查显示，这名经理负责保管销售收入，却将这笔钱占为己有。

在接获报案的同日，中央警署的查案人员逮捕了涉案经理。他相信曾在另一家餐厅挪用超过50万元，正接受警方调查。

他因抵触失信罪，星期六（7日）将被控上法庭。

根据刑事法典第408节条文，监守自盗者一旦罪成，可判坐牢最长15年，另加罚款。洗钱若罪成，可判坐牢最长10年，或罚款最高50万元，或两者兼施。