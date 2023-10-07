南大：公开表演不应涉及敏感主题 将检讨内部程序

南洋理工大学当代艺术中心的十周年活动上，有表演因涉及敏感主题引起议论。校方表示，表演不该公开进行，接下来将检讨内部程序。

配合十周年庆祝活动，南大当代艺术中心（Centre for Contemporary Art Singapore）最近委托举办了五场表演，其中两场在9月29日举行，包括一场名为“酷儿歌台”（Queer-tai）的演出。这场表演中，一名表演者以变装皇后的造型亮相演出。

南大星期四（10月5日）针对事件发声明说，考虑到“酷儿歌台”表演的敏感性，表演不该公开进行。“作为一所高等教育学府，南大坚持的政策和立场，是反映新加坡社会广泛接受的规范和做法。南大将在事件后检讨内部程序。”

艺理会不满《今日报》报道误导公众

《今日报》（TODAY）于9月30日刊登关于这场活动的报道，引用了与新加坡国家艺术理事会理事长刘荣忠的访问内容。艺理会于10月1日发声明批评报道断章取义，称内容扭曲刘荣忠的立场，误导公众。

《今日报》2日刊登与刘荣忠的录音记录全文。对此，艺理会星期四再发声明，交代采访过程始末。

声明指出，刘荣忠作为主宾，出席南大当代艺术中心的庆祝活动，并在活动场边接受《今日报》记者采访。双方事前并未安排采访。

声明说，尽管刘荣忠受访时，表明自己并未观看“酷儿歌台”表演，《今日报》记者仍针对本地出现更多有关同性恋、双性恋跨性别等群体（LGBTQ）的艺术作品，提出一系列具“引导性”（leading）的问题。

艺理会指出，刘荣忠答复记者时，没有提及LGBTQ课题，而是提出更宏观的观察，认为“艺术家都希望创作出与我们这个时代相呼应的作品”。

艺理会说：“尽管如此，《今日报》还是发表了一篇文章，引用刘理事长的话说，公众可以期待以LGBTQ主题的艺术表演。这完全是误导。”

艺理会指出，虽然《今日报》后来修改了文章标题，内文却仍断章取义。艺理会也强调，当局并不是反对以LGBTQ为主题的艺术表演，对于这类表演，艺理会有“明确而一贯”的立场。

“我们不能接受的是，《今日报》试图利用刘理事长的回应，作为自己论断的依据。”