本地空气污染指数进入不健康水平 东部PSI达105

由于风向改变，烟霾吹向新加坡，本地的24小时空气污染指数（PSI）星期六（10月7日）早上进入不健康水平范围，东部地区早上8时已达105。

截至早上8时，全岛的24小时PSI介于60至105之间，东部最高，达105；PSI介于101到200之间属于不健康水平，国家环境局建议公众减少户外活动。

星期六早上7时许，后港1道一带一片灰蒙蒙。（白艳琳摄）

中部和南部则分别达95和84，北部和西部分别为66和60。

政府跨部门烟霾行动小组早前宣布，任何地区的污染指数一旦破100，达到不健康水平，就会启动防霾措施。例如，劝请体弱者在PSI上升到200以上的非常不健康水平时，避免或减少户外活动；须长时间待在户外的公众，在PSI超过300时应戴上N95口罩；与医疗机构合作应对因烟霾而增加的病例；规定学前教育中心减少户外和剧烈的室内活动。

由于印尼苏门答腊岛上的火点数量增加，本地烟霾情况本周末可能恶化，环境局会开始每天提供烟霾报告。（何家俊摄）

环境局星期五（6日）深夜发文告说，由于苏门答腊岛上的火点数量增加，本地烟霾情况本周末可能恶化，环境局会开始每天提供烟霾报告，包括24小时PSI预测数字，方便公众规划接下来24小时的活动。

环境局在星期五总共测到212个火点，较周四的65个和前一天的15个明显增加。由于星期五下午风向改变，导致一些较轻的烟雾朝着新加坡吹来，卫星图像显示，苏门答腊南部和中部出现烟雾和雾霾。