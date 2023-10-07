关税局埋伏突击两客工宿舍区 五男子涉卖漏税烟被捕

天色渐暗后，万礼园附近的一客工宿舍外出现两男子，他们不停徘徊东张西望，似乎在等人出现。果不其然，不久之后，接连好几人经过时都上前跟他们接洽，双方在隐蔽的树下完成买卖。

已在附近埋伏多时的关税局人员，在时机成熟时从四面八方一涌而上，当场将两名贩卖漏税香烟的男子逮捕，购买和持有漏税香烟的客工过后被查出曾因购买漏税香烟被罚，是“重犯”，因此被开出高达1300元的销案罚款。

1300元的销案罚款，远比他1000元的月薪高出不少，客工因小失大，后悔不已，事后受访时直言：“今后再也不买漏税香烟了。”

关税局于10月4日到万礼园和大士一带的客工宿舍附近进行突击执法行动，《联合早报》记者跟随关税局人员，直击在万礼园一带展开的执法行动。

傍晚约7时15分，天色逐渐变暗，越来越多客工在吃过晚餐后到宿舍外散步，一名背着黑包的黑衣男子，这时来到宿舍附近，他打量四周后席地而坐，盯着擦身而过的每一名客工。客工们似乎也知道黑衣男子此行的目的，有意购买漏税香的客工只要眼神一跟黑衣男子对上，双方就会在树下一手交烟一手交钱，完成漏税香烟的买卖。

据观察，在约30到40分钟内，黑衣男子就完成了三四起交易，在此期间也出现了另一男子，协助他进行兜售。该男子站在树下的脚踏车旁，车筐内正是条装漏税香烟。为了交易时更隐蔽，两人进行配合，即客人会在不远处先把钱给黑衣男子，跟着才到灯光昏暗的树下取烟。

黑衣男子主要坐着负责收钱，而另一人则负责拿货。（关俊威摄）

一轮买卖后，黑衣男子便取走背包离开现场，但他不久后折返，相信是进行了一番补货。

据了解，主要兜售漏税香烟的是先出现的黑衣男子，他的固定兜售地点是宿舍外，停在树下的脚踏车则相信是他开门做生意的“记号”，宿舍里的客工口耳相传，有意购买漏税香烟者就会在看到脚踏车后找上门来。

一直远处观察的执法人员看准时机，在有购买者上门时从不同方向上前围剿了正在兜售漏税香烟的二人。过程中，两人神色慌张，协助兜售的男子一度挣扎尝试逃离现场。

其中一名兜售漏税香烟的男子在被逮捕时一度尝试挣扎，神情慌张茫然。（关俊威摄）

两名兜售香烟的男子当场被逮捕，他们分别29岁和37岁，一人是工作准证持有者，另一人则是特别准证持有者。

必须“人赃俱获” 突击时机是关键

当局针对街边买卖漏税香烟的执法行动有相当的难度，其关键之一在于时机的掌握。执法人员必须“人赃俱获”、在交易正进行之际进行突击，并确保他们当场认罪，以防违例者逃离现场或否认与漏税香烟有关。

在这次的执法行动中，关税局人员一共起获八条和一包原产中国的散装漏税香烟，购买漏税香烟者也被当场开出销案罚款。

关税局在万礼园附近的执法行动中起获八条和一包散装漏税香烟。（关俊威摄）

因购买漏税香烟被逮的是已在本地工作九年的孟加拉籍客工，此次是他第三次因购买和持有漏税香烟被开出销案罚款。

他受访时说：“我知道这是违法的，但现在手头紧，买烟的钱都要和朋友借，只好如此。漏税香烟要比外面合法的便宜9元左右。卖漏税香烟的男子几乎每天定时出现，客工之间早已口耳相传这个稳定的货源。

“我的月薪是1000元，这次要缴的1300元，比薪水还多。”

他透露，自己第一次被捉是约两三年前，当时被罚了500元，一年前又被罚了800元，当问及是否会再次购买时，他猛摇头表示再也不买漏税香烟了。

大士突击行动逮捕三男子

在大士1道客工宿舍附近展开的另一场突击行动中，关税局人员逮捕了两名20岁和23岁持有工作准证的男子。另一名帮两人观察附近情况、同时协助拉客的男子也被逮捕。

他们在进行交易时相当谨慎，会将漏税香烟藏在草丛中，执法人员在该地点共起获45条和10包散装漏税香烟，以及3.3公斤的咀嚼烟草。当局已交由卫生科学局调查。

在同步进行的两次行动中，共有五名年龄介于20岁至37岁的孟加拉籍男子因兜售漏税香烟而被捕。另有两人因购买漏税香烟分别被开出1000元和1300元的销案罚款。

关税局也起获53条和15包散装漏税香烟，这批漏税香烟所应缴付的关税和消费税分别为5352元和482元。