截至中午 东部和中部PSI破百属不健康水平

本地的24小时空气污染指数（PSI）持续攀升，截至星期六（10月7日）中午12时，除了东部，中部的PSI也已经破百，进入不健康水平范围。

由于风向改变，烟霾吹向新加坡，本地的24小时PSI星期六早上7时开始进入不健康水平范围，截至中午12时，全岛的24小时PSI介于63至112之间。东部攀升至112，中部达103，南部达90，北部和西部分别为69和63。

PSI介于101到200之间属于不健康水平，国家环境局建议公众减少户外活动。

环境局在脸书贴文建议公众在决定未来几小时是否要进行剧烈或户外活动时，参考每小时发布的PM2.5空气质量指数，该指数是当前空气质量是否良好的指标。如果公众在考虑第二天是否要进行户外活动，则可参考24小时PSI预报和相应的健康忠告。

亚细安气象中心：苏门答腊中部有中度烟雾正向西北至北部漂移

总部设于新加坡的亚细安气象中心周六上午11时发布的最新资料显示，根据早上的卫星图像，苏门答腊中部有中度的烟雾正向西北至北部漂移。苏门答腊南部的部分地区也有中度烟雾，其中一个空气质量站的指数已达到了危险级别，其他几个站则属于不健康到非常不健康的水平。

在加里曼丹南部和西部地区，也出现中等烟雾，源自加里曼丹南部持续的火点集群，该处的空气质量处于不健康到非常不健康的范围内。

未来几天，预计苏门答腊岛中部和南部、爪哇岛和小巽他群岛将持续干燥天气。虽然预计会有阵雨，但仍可能出现更多火点和烟霾。东南亚南部地区主流风预计将从东南吹向南部，增加了烟霾吹到周边国家的风险。

新加坡政府跨部门烟霾行动小组早前宣布，任何地区的污染指数一旦破100，达到不健康水平，就会启动防霾措施。

例如，劝请体弱者在PSI上升到200以上的非常不健康水平时，避免或减少户外活动；须长时间待在户外的公众，在PSI超过300时应戴上N95口罩；与医疗机构合作应对因烟霾而增加的病例；规定学前教育中心减少户外和剧烈的室内活动。