调查：维持公平社会确保我国出众 是第四代领导班子面对的挑战

各年龄层的新加坡人普遍认同，我国第四代领导班子面对的挑战是维持一个公平社会、继续确保新加坡出众。不过，中年及以上群体更关注国防和维持廉洁能干的政府，较多年轻群体把建立公平社会和管理媒体视为挑战。

人民行动党政策论坛顾问、通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期六（10月7日）在人民行动党政策论坛举行的“透视”（Insights）系列第二场对话会上，公布这项由行动党政策论坛展开的调查结果。这项线上调查于今年9月22日至10月2日进行，共收到约1500份答复，受访者可选择他们认为我国领导班子面对的三大挑战。

杨莉明致辞时说，受调查者普遍认同“抵挡新加坡受威胁”、保持政府廉洁能干、维持公平而非福利社会、确保新加坡出众（Keeping Singapore Exceptional）的挑战。不过，不同年龄层的经历也反映出不同的观点。

她指出，20岁及以下的受访者，较多视“维持公平而非福利社会”和管理媒体为挑战，国防不在他们的首五大选择内。51岁及以上者则较多关注国防，以及保持政府廉洁能干。

绿化新加坡和推动多语环境则被视为较不那么具挑战性的课题。杨莉明提醒说，这可能意味种族和谐被视为理所当然，人们忽略推动多元文化是一项持续不断的工作。 调查也反映，相较于年轻群体，年纪较大的受访者对多语环境对个人身份与文化的关联更有共鸣。调查反映不同年龄层的观点，这提醒我们每一代人都因独特的经历有不同的见解，大家应聆听彼此的看法，携手前进。