许文远：社媒和科技发展将使人们更难分辨事实 凝聚社会工作更具挑战

建国总理李光耀不追随民粹主义，向人民反映事实和硬道理的作风塑造了我国独特和珍贵的政治文化。但社交媒体和深伪技术将使人们更难分辨事实，让政治投机者能更轻易地分化社会，使凝聚社会的工作更具挑战。

前内阁部长、人民行动党前主席许文远星期六（10月7日）在行动党政策论坛举行的“透视”（Insights）系列第二场对话会上致辞，分享了李光耀的治国理念及启发。

也是新报业媒体信托主席的许文远忆述，新加坡在早期八十年代与西方自由派媒体出现一些问题。西方媒体扭曲对我国政治的报道，却拒绝让新加坡回应，即使我国提出在报章上买广告以刊登回应也被回拒。

新加坡之后要求这些媒体，为它们在本地发行的报章除下广告，以限制它们的发行量。我国并未禁止刊物发行，却使得出版商的广告收入减少，这些外国媒体才逐渐意识到要尊重我国的回应权。

许文远指出，这也形成我国独特的媒体政策，以及对媒体角色的要求。媒体应支持国家建设，凝聚人民而非分化社会，不该以自由言论为名义，报道似是而非或不实的内容。李光耀对这起事件的应对也展现他“破格思考”的独到方式、在维护我国长远利益的信心。

李光耀不追随民粹主义，向人民反映事实和硬道理的作风也塑造了行动党的政治文化。然而，政治竞选往往会产生不切实际的言论。许文远认为，社交媒体和深伪技术将使人们更难分辨事实与谎言。政治投机者能更轻易地掀起仇恨情绪、分化社会，这将使建国、凝聚人心的工作更具挑战。

他也提到李光耀为我国外交做出的努力，使新加坡能在世界发挥所长。例如：与印度尼西亚共同发展峇淡岛、民丹岛等计划，给两国带来经济效益，也促进两国领导人的协作关系。李光耀提出的中国苏州工业园计划，也促进新中两国的合作，后来促使新中双边合作联合委员会的成立，深化双边关系。