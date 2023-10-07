金管局基本理财规划指南 设四大指标助国人理财

新加坡金融管理局与业界合作推出基本理财规划指南，通过更简单易懂的统一方式，从紧急资金、保险、投资和遗产规划四大方面，鼓励人们提早进行理财规划，为退休生活做好准备。

根据基本理财规划指南，个人应该预留至少三至六个月的开支，以作为紧急资金，以备不时之需。另外，金管局鼓励个人购买保险，包括相当于年收入九倍的死亡与完全永久性残障保险，以及相等于年收入四倍的重大疾病保险。不过，金管局也建议，最多只将收入的15%用于购买保险。

此外，指南也建议，个人可以将收入的至少10%用于投资，为退休生活铺路，或达成其他财务目标。在遗产规划方面，订立遗嘱和为公积金设提名人，可以指定信任的人，制作预先护理计划。

这是金管局首次与多家机构联合推出基本理财规划指南，包括新加坡银行公会、新加坡人寿保险协会与财务顾问协会等，并在“为生命做好准备（Ready for Life Festival）”嘉年华上发布这项指南，卫生部长王乙康是活动主宾。滨海湾金沙会展中心现场也有多家财务与保险公司设置摊位，为公众免费提供咨询服务。

金管局资本市场助理局长林端利说：“我们希望在公共和私营部门之间，传达一致的信息，让新加坡人可以采取非常简单和可行的方法，来掌控自己的财务，维持个人财务健康。”