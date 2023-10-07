活跃乐龄中心将办更多社区活动 鼓励年长者保持活跃

活跃乐龄中心接下来将同更多社区伙伴合作，在公园、居民联系网中心和购物中心等举办活动，把活跃乐龄服务带出中心，到更多社区鼓励年长者保持活跃生活。

麦波申六家活跃乐龄中心星期六（10月7日）首次举行开放日，邀请区内年长者参观。麦波申区有约8500名年长者，但只有约2000人定期参加中心活动，中心因此希望透过让年长者了解这些活动，吸引他们参加。之后护联中心也有意在其他老人区举办类似开放日活动。

本地人口迅速老龄化的情况令人关注，谈到活跃乐龄中心接下来的发展计划，护联中心关爱乐龄办事处副总监邹俊良说，活跃乐龄中心接下来将确保活动不只是局限在中心内，而是通过同保健促进局和人民协会等伙伴合作，把活动带入社区，接触更多年长者，也鼓励年长者出门和参与社交活动。

中心也希望将更多年长者带出门，例如参观国家美术馆，或带他们到花园进行园艺疗法。

邹俊良也说，除了身体健康的年长者，活跃乐龄中心也将为更多身体较虚弱的年长者主办活动。除了一般运动和康乐项目，中心也会举办更多学习和志愿服务项目，让年长者能积极回馈社会。

人口老龄化课题部长级委员会今年1月宣布，到2025年把活跃乐龄中心数目增至220间，目前全岛中心数量已达到154家，预计能如期达成目标。

卫生部长王乙康和麦波申区议员陈佩玲星期六也参观了区内广惠肇留医院社区关怀中心以及百仁中心（Brahm Centre）。王乙康同居民互动时说，中心碰到的问题包括如何鼓励年长男性到中心参与活动，卫生部因此需要靠这些中心举办能吸引年长男性的活动。

对此，邹俊良说，中心发现年长男性比较喜欢体育和竞赛活动，因此一些中心已开办男性专属活动，例如百仁中心就举办针对年长男性的徒步和喝咖啡活动。