环境局：本周末料持续有烟霾 要到周一才可能改善

本地目前的烟霾情况预料将持续，未来24小时里，24小时空气污染指数（PSI）预计会处于适中至不健康水平，情况预计要到下星期一才可能改善。

国家环境局星期六（10月7日）傍晚发布烟霾报告指出，新加坡及周边地区星期天的风力将减弱，目前的烟霾情况将持续。预计在接下来24小时内，全岛的24小时PSI指数将处于适中的高端水平至不健康的低端水平。

下星期一（9日）预计会下阵雨，风向也会出现有利的变化，烟霾情况可能会改善。

截至星期六傍晚7时，东部、中部和南部的24小时PSI都已经破百，东部攀升至122，中部达115，南部的也达101；北部和西部分别为75和67。PSI介于101到200之间属于不健康水平，环境局建议公众减少户外活动。

环境局指出，我国周边大部分地区继续处于干燥状态。星期六在苏门答腊岛南部和中部的大部分地区测到了188个火点，比星期五（6日）发现的212个略有减少。在盛行风的吹拂下，中度到浓密的烟雾被吹向北部和西北部。

跨部门烟霾行动小组正式启动

由于空气素质进入不健康水平，由环境局领导的跨部门烟霾行动小组星期六正式启动。为保护公众的健康，小组推出了各自的行动计划和建议。

永续发展与环境部长傅海燕星期六在裕华区食物救援活动上接受媒体访问时说：“接下来可能会出现更多烟霾的情况，因为我们邻国的林火显著增加，而且风向也对我们很不利。接下来也有很多不明朗的因素，例如风向、下雨的几率。新加坡人应该继续留意每天的指数。”

她受访时也指出，我国目前的口罩库存是足够的。

她也吁请人们在安排户外活动之前，查看环境局发布的PSI和PM2.5悬浮颗粒浓度数据，以更好保护自己和家人。