环境局：若只短暂外出 不用戴N95口罩

公众若只是短暂外出，如往返学校或工作场所和住家，或在室内，没有必要戴N95口罩。

国家环境局星期六（10月7日）发文告说，对于一名健康的公众，只有在24小时空气污染指数（Pollutant Standards Index，简称PSI）超过300，进入危险水平，且需要在户外数小时的情况下，才需要戴N95口罩。

当PSI超过200，进入非常不健康水平时，体弱者建议避免或减少户外活动。若需要在户外数小时，可戴N95口罩。

年长者、孕妇和患有严重心肺问题者，应咨询医生他们是否应该使用N95口罩。

由环境局领导的跨部门烟霾行动小组星期六已正式启动。

幼儿园会减少让孩子长时间在户外 全国考试会照计划进行

卫生部已和医疗机构包括公共医院、综合诊疗所和疗养院合作，落实应对烟霾的措施，以应付烟霾相关医疗状况患者人数的增加。这些措施包括使用空气净化器和风扇，以及在适当情况下使用便携式空气冷却器来降低室温。

当空气素质进入不健康水平，幼儿园会减少让孩子长时间待在户外，同时减少剧烈的室内活动。患有慢性心脏和肺部病况的孩童会豁免参加体育和户外活动。

为保障孩童的健康状态，所有幼儿园都备有空气净化器。幼儿园都有至少一间会开启空气净化器的密封房间，让因为烟霾感到身体不适或出现呼吸问题的孩童休息。要是孩童不舒服，家长应该尽快带孩子去求医。

学校会保持开放，全国考试也会照计划进行。要是空气素质进入不健康或更严重的水平，学校已经做好安排，让考生在有空气净化器的密封房间内应考。若学校关闭，全国考试会改期，考生会接到相关通知。

PSI进入不健康水平时，工作场所建议采取应对措施，包括减少让健康职员长时间的剧烈工作、减少体弱员工，尤其是年长者和孕妇长时间或剧烈的户外工作、提供适当的防护设备、以及采纳轮班或提供室内休息时间，确保员工补充足够水分等。

新加坡武装部队和内政部旗下的单位都做好准备，并会继续维护新加坡的和平与保安。当局已根据PSI水平，调整了训练和户外活动的强度，同时采取措施保障所有人员的健康与安全。