两狗疑去高文大草地后相继离世 狗主吁勿让狗儿接近草地

带宠物狗到高文一带的大草地遛狗，同一天有至少两只狗突然死亡，网民怀疑草地上可能有毒物，有人更在草地旁立告示提醒狗主，让狗儿远离草地，以策安全。

社交媒体平台星期六（10月7日）流传多则贴文和限时动态，指至少有两只狗突然出现癫痫症状，还歇斯底里地吠叫和颤抖，过后相继气绝。这两只狗儿在断气前都曾到高文培立道（Parry Avenue）一带的大草地。

其中一只是名为“Sunkiss”的骑士比熊犬（Cavachon），另一只则是名为“Palo”的迷你伯内杜德尔（Mini Bernedoodle）。

“Sunkiss”的主人在群组里留言说，他和妻子被狗儿歇斯底里的吠叫声吵醒后，目睹它癫痫发作，火速将它送到兽医诊所时，它已没了心跳，兽医的抢救也无济于事。从出事到死亡的过程仅40分钟，Sunkiss的死因后来被证实是中毒。

主人说，他们前一天将狗儿送到日间看管中心，后来上门接走它后，就带它到上述地点溜达，没想到会发生这般让人遗憾的事。主人过后得知另一只狗也遇到相同情况，因此在群组呼吁其他狗主多留意狗儿吃进肚子的物品。

“Palo”的女主人则在网上贴文说，培立道的草地是狗儿爱去的地方，她于星期六早上8时许也回到草地放置告示，提醒其他前来遛狗的狗主多注意这起事件。

这名女主人形容“Palo”是她的精神寄托，并写道“哪里可以找到另一只狗，像Palo一样轻咬我的耳朵，以它一样的方式看着我。”

她的朋友也在网上留言表示，Palo坚持了八个小时，最终还是不幸逝世，所幸期间家人朋友们都守护在旁，直到它咽下最后一口气。

位于培立道的遛狗草地占地约1万2912平方公尺，范围宽广，被许多狗主视为理想的遛狗场所。

当局后来计划将这个60年地契住宅地段，展开结合医疗服务的私宅项目，招标活动今年中旬由鹏瑞利集团子公司以近7200万元标得，预计会在今年内动工。

国家公园局和新加坡土地管理局联合答复《联合早报》时说，国家公园局属下的动物与兽医事务组得知有关贴文后，已与狗主人取得联系，也将与土地管理局一起跟进这起事件。