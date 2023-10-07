三人搭地铁手扶梯摔伤 SMRT指一人站不稳往后倒向两人

男子与岳父母搭地铁电动扶梯上楼时，声称手扶梯突然倒退导致三人摔倒，SMRT则指是一人站不稳往后倒，后方两人也因此连带摔倒。

这起事件发生在星期四（10月5日）早上10时，地点是金文泰地铁站。

王姓男子告诉时政网站慈母舰（Mothership），他当时与岳父岳母出门，在金文泰地铁站搭电动扶梯上楼时，手扶梯突然倒退，导致三人摔倒。

他也指，正当他们站起身时，电动扶梯又往后退，跟着突然往前转动。

77岁岳母当时被压在最下方，她肘部脱臼、手腕骨折，以及手指麻木。79岁岳父则身上多处刮伤和淤青，头部也有伤口。

照片显示，岳父的手肘有大片淤青，衬衫领口也被鲜血染红，皮鞋的鞋底也脱落。

不过，SMRT地铁有限公司总裁蓝晓开答复《联合早报》询问时说，当时一人失去平衡，摔倒在他后面的另外两人身上，工作人员很快赶到现场提供援助和急救，并通报新加坡民防部队。

为了通勤者的安全，电动扶梯立即禁止使用以进行检查。这台电动扶梯装有不可倒退装置（non-reversible device），如果检测到任何反方向的情况会立即跳闸。“我们确定没有技术问题后，电动扶梯已重新投入运作。”

蓝晓开也提醒，通勤者在搭电动扶梯时应遵守安全指示紧握扶手。“我们也鼓励通勤者，尤其是老年人、轮椅使用者、行动不便者，以及推着婴儿车的通勤者使用电梯，以策安全。”

建设局：扶梯没技术问题

蓝晓开星期天（10月8日）指出，新加坡建设局已查看了事发当天的录像，确定自动扶梯没有技术问题。

“我们的自动扶梯维修承包商也进行了彻查，确定自动扶梯没有故障。”

另外，SMRT也联系了当事人提供协助。