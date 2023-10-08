之前受建筑公司倒闭影响 所有五个组屋项目已完工

因为建筑公司倒闭使到工期延误的五个预购组屋项目，基本上已经全部完工，最后一个项目有约八成的屋主已经领取新房子的钥匙。

建筑公司Greatearth Corporation和Greatearth Construction（接下来合称Greatearth）在冠病疫情期间陷入财务危机，所负责的五个建屋发展局预购组屋项目有近3000个单位。这些建筑工程于2021年8月停工。

建屋局星期天（10月8日）发文告指出，于上个月完工的西海岸West Coast ParkView是最后一个完成的受影响项目。

West Coast ParkView有697个单位。截至9月30日，已经有534个单位的屋主领取新居钥匙。

建屋局指出，由于优先处理住宅单位的建筑进度，因此项目的公共区域的一些工程尚未完成，例如将设有咖啡店和托儿所的商业建筑。

五个预购组屋项目的工期原本因为疫情影响而被拖延，过后又发生Greatearth倒闭事件。建屋局过后采取一系列措施来让工程尽快复工。

五个项目的完工日期比原来的预计完工日期迟了两个月到12个月。其中，武吉班让Senja Heights的一座组屋在原定的预计完工日期前完成，准时交付给买家。