全岛空气污染指数降至适中水平 户外人潮依旧

最新数据显示，全岛24小时的空气污染指数已降至100以下，介于60至96之间，处于适中水平。

根据环境局网站资料，星期天（10月8日）下午1时的数据显示，全岛的24小时空气污染指数（PSI）都已低于100，其中东部和中部为99。截至下午2时，东部和中部PSI都降至96，南部则为82，北部和西部分别是63和60。

环境部网站星期天中午最新的天气和雾霾情况指出，卫星观测显示，在苏门答腊南部和中部地区有中度的烟霾，并正向西北方向移动。当地监测站的报告称，苏门答腊和加里曼丹的空气质量水平均为“不健康”至“非常不健康”，即PSI在101至300之间。未来几天，新加坡预计会有阵雨，但仍存在受烟霾影响的风险。

电器和家具零售商丰城（Gain City）助理零售总监郭兆华受访时说，这两天有一些顾客前来询问或购买空气净化器，但暂未出现疫情或跨境烟霾严重时期的热卖风潮。“丰城目前空气净化器的货源十分充足。如果接下来空气质量进一步恶化，我们也会预留出来一批货，给医院、学校和幼儿园。”

据《联合早报》记者观察，外出公众戴口罩的人数并没有显著增长。43岁的卓展鸿（旅游业经理）受访时说，星期天上午在榜鹅公园的人潮和平时周末相似，戴口罩的人也不多。

卓展鸿说，他一个星期会出门运动一次，由于自身有一些呼吸系统的问题，所以烟霾情况恶化将影响他出门的次数，若须出门也会尽量选择室内环境。