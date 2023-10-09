归还托盘条例生效后 首次有食客违例被罚款

今年6月起当局针对归还托盘条例加强执法行动，截至8月28日，执法人员已对违例食客发出近900份书面警告，并首次对一名重犯者开出罚单。

国家环境局星期一（10月9日）发布2022／23财政年的年度及可持续发展报告，总结2022年4月至今年3月间，在维持公共卫生、防范骨痛热症和资源回收等多方面的工作。

配合报告出炉，环境局公布小贩中心、咖啡店和食阁归还托盘和餐具条例的最新执法数据，包括对一名再次违反条例者进行罚款。

环境局说，绝大部分小贩中心的食客会归还托盘和餐具，自执法以来，归还率已从2021年8月的65％，上升到今年8月的92％。这相比5月底的91％，提升了一个百分点。

强制归还托盘和餐具的条例，从2021年9月起在小贩中心展开执法行动，咖啡店和食阁则从隔年1月开始执法。环境局和食品局今年6月1日起加强执法，没有归还托盘的初犯者不再只是接到口头提醒，而是会收到书面警告；重犯者则会被罚款或控上法庭。

“垃圾虫”更多 去年罚单增四成

另一方面，去年随地乱扔垃圾的行为增加，环境局开出约2万零100张罚单，比前年的约1万4000张，多出43.5％。

2020年至2022年间，环境局每年平均开出1万7200张罚单给“垃圾虫”，这不包括高楼抛物。

为加强取缔违例行为，环境局今年4月起在牛车水珍珠坊和竹脚中心等乱扔垃圾的热点地区，设置远程监控摄像头。