伊蚊绝育试验计划扩大 四分之一本地家庭受益

国家环境局的伊蚊绝育试验计划所覆盖的家庭数目增加一倍，已有约四分之一的家庭或超过100万名居民受益，从而有效地阻止了伊蚊繁殖，抑制骨痛热症的传播。

根据环境局的2022/2023年度及可持续发展报告，伊蚊绝育试验计划所覆盖的家庭数量过去一年从16万个翻倍至35万2000个，相等于本地家庭总数的约四分之一，受益居民超过100万人。

那些已实行伊蚊绝育试验计划（Project Wolbachia）至少一年的地区，伊蚊的数量大幅度减少，可多达98%，而骨痛热症病例减少的幅度也可多达88%。

本地去年共有3万2173起骨痛热症病例通报。环境局网站资料显示，本地今年首九个月只有7403起病例，病例数量明显减少。

根据环境局网站，今年截至9月底的骨痛热症病例通报有7403起。10月首个星期的病例有220起，比之前三个星期的每星期超过300起来得少。

今年截至9月中，环境局展开了约59万1000次稽查行动，发现约1万3700个蚊子滋生处。骨痛热症黑区内的伊蚊滋生处有68%在住家内，公共区域和建筑工地则分别占29%和1%。

当局共采取了约5200次执法行动来对付蚊子滋生处的屋主和业主，并对建筑工地发出了73张停工令，以及将54个屡犯的承包商控上法庭。