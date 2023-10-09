星期一开盘可关注股票

美国9月非农就业人数意外激增，凸显美国经济强劲。推动上星期五（10月6日）隔夜三大美股集体低开高走。纳斯达克指数上涨1.60％，收于13431.34点；标普500指数涨1.18％，报4308.50点；道琼斯工业指数收涨0.87%，报33407.58点。

新加坡海峡时报指数上星期五上扬19.29点或0.61％，收报3174.39点。

亚太区域股市星期一（9日）早盘中，东京和首尔股市因节假日休市，悉尼股市上涨0.52%。

星期一可关注的本地股票：

1. 凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）星期一开盘前公布，信托收购海外三住宿资产已达协议，预计将于今年第四季完成。这三家住宿资产分别是英国的伦敦卡文迪许酒店（The Cavendish London）、爱尔兰都柏林的Temple Bar Hotel和印度尼西亚的雅诗阁库宁岸雅加达（Ascott Kuningan Jakarta）。交易完成后，信托的总派发收入料增加1350万元，每合订证券单位派息（DPS）料增长1.8%。

此外，信托还宣布以更高租金与法国的主要租约租户（master lease）续约12年，租期从明年1月1日起。信托上星期五跌2.72%，报0.895元。

2. 克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT）以9400万欧元（约1亿3540万新元）脱售了意大利巴里（Bari）的一处物业，成交价比2017年11月底的买价高出2020万欧元。脱售所得款项将用于偿还现有债务和日常营运。以2022年业绩为例，形式上（pro forma）每股可派发股息（DPU）料减少2.7%。信托上星期五涨0.55%，报1.84元。