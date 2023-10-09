连续九次空袭警报 旅居耶路撒冷男子与家人躲防空壕

巴勒斯坦激进组织哈马斯星期六（10月7日）黎明时分，从加沙地带向以色列发动多年来规模最大的袭击行动，旅居以色列耶路撒冷的本地男子在家中连续听到九次空袭警报，他和妻子及五个月大的儿子反复进出家中防空壕，所幸最终一切平安。

新加坡籍男子林中平（47岁，神职人员）和妻子，以及五个月大的儿子住在耶路撒冷的一个有两间房的住宅单位，其中一个房间是防空壕。两人平时将防空壕当作卧室，里头放了一张床和一些儿子的用品。

林中平在星期天（8日）接受《联合早报》访问时说，当哈马斯星期六（7日）展开攻击时，和加沙地带相距约80公里的耶路撒冷从当地时间早上8时左右就响起空袭警报。

“我当时就抱起儿子，然后和妻子一同躲进住家的防空壕内，大约待了15分钟左右出来。不过，没想到的是，空袭警报连续响了九次，我们就‘进进出出’，当时妻子还在准备早餐，但也只能放下手中准备的，回到防空壕内。”

他接着说，虽然之后就没有空袭警报，但也通过网上得知哈马斯是从加沙地带向以色列发动袭击行动。一家人平时准备的粮食和水都足够，也将一部分搬入防空壕内。“我们一整天都没有出门，虽然说可以出门，但没事在家也比较安全。”

林中平也说，当地政府之后有发公告说，学校课程全部取消，当地大学本来这周有考试也同样取消，而在户外和室内都有实施人数限定。庆幸的是，耶路撒冷到星期天晚上已回归平静。

他和来自台湾的妻子是在两年前的一次朋友聚餐上认识，两人去年结婚，今年5月儿子在以色列出生。“我们算是很幸运的，因为住家就有防空壕。一些比较老旧的住宅，防空壕是在底层，可想而知大家都要下去后再出来，非常麻烦。”

林中平的妻子笔名是“约阿咪”，在脸书和YouTube经营“以色列美角 Israel Mega”的频道。两人说，目前当地算是平安，并会遵从政府的指示。