本地研究：未接种疫苗的冠病康复者 患心脏并发症风险更高

本地研究发现，未接种疫苗的冠病康复者，近一年后出现心脏并发症的风险，比未感染冠病者高出一半以上。

这项研究由南洋理工大学李光前医学院、卫生部、新加坡中央医院和新加坡国家传染病中心的研究员展开。研究人员调查了10万6012名于2021年9月1日至11月31日期间确诊感染冠病的新加坡居民的检测和医疗索赔记录。

研究员比较了这组冠病患者与社区中近170万名在这段期间并未感染冠病的患者，并进行了平均300天的追踪，观察他们是否出现“长冠病”，尤其是心脏并发症。

研究发现，912名冠病康复者出现了长期后遗症，与“长冠病”（long COVID）的症状一致。这些后遗症包括疲劳、呼吸急促、记忆力问题，以及心血管、脑血管和血栓等心脏并发症。

数据统计分析发现，未接种冠病疫苗的康复者在感染一年后出现新的心脏并发症的风险，比未感染者高出56%。

风险指的是检测呈阳性或阴性后300 天内出现特定心脏并发症的几率百分比。

研究员也针对接种过追加剂、接种过疫苗和未接种过疫苗的冠病康复者，与没有感染冠病者进行比较，发现接种过疫苗或追加剂的人面对的风险较低。

接种疫苗的康复者与未感染者相比，出现心脏并发症的风险降低了11%；接种追加剂的康复者与未感染者相比，发生心脏并发症的风险相同。

研究结果显示，接种疫苗和追加剂对于减轻“长冠病”潜在并发症的重要。

这项研究发表在今年9月的《临床传染病学》（Clinical Infectious Diseases）期刊上，是首次在广泛接种过疫苗的东南亚多民族群体中，针对长冠病风险的最大规模研究。