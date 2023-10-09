本地股市星期一早盘下滑0.25%

美债和美元居高不下，加上中东危机重燃，使投资者表现谨慎。新加坡海峡时报指数星期一（10月9日）截至中午下滑7.91点或0.25%，报3166.48点。最高达3174.84点，最低为3157.45点。

亚太地区开盘的股市中，悉尼股市上涨0.31%，上海和深圳股市则分别下跌0.69%和0.60%。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹在与《联合早报》的采访中指出，尽管上星期五（6日）隔夜美股大涨，但没有带动新加坡股市星期一的早盘，主要由于投资者担忧居高不下的美债和美元。而其他地区股市走强，也使流入本地市场的资金有限。此外，长期的高利率也可能影响本地企业的第三季业绩。

亚德尼研究公司总裁亚德尼（Ed Yardeni）认为，中东危机通常会使油价上涨而股市下跌。市场后期走势很大程度上取决于危机仅是一次短期爆发，还是像以色列和伊朗的战争那样成为大规模事件。

SPI资产管理公司管理合伙人殷尼斯（Stephen Innes）则说：“股市在经历了初期的波动期后，最终往往会回升。黄金和美债等避险资产在战争危机期间则最初会出现上涨，但随着形势企稳，往往会从飙升中回落。”

30只海指成份股中，九只上涨，16只下跌，五只持平。

领涨的是星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），前者起0.94%至1.07元，后者起0.74%至1.37元。

下跌幅度最大的是胜科工业（Sembcorp Industries）和新航（Singapore Airlines），分别滑落2.62%和2.44％，报4.83元和6.39元。