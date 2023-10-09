36个社区组织、雇主和学府获银丝带组织心理健康奖

在疫情期间组织数百场社区体育活动，鼓励本地居民通过运动放松心情、保持身心健康，社区运动联络网成为首批获颁银丝带组织心理健康奖项的社区、文化和体育组织。

银丝带组织（Silver Ribbon）今年颁发36个心理健康奖，给八个社区、文化和体育组织，以及13个雇主与15间学府和教育机构，以表扬他们在提倡心理健康方面作出的努力。组织是从2020年和2021年分别开始颁奖给学府和雇主，今年是首次颁奖给社区、文化和体育组织。

社区运动联络网是其中一个获奖组织，负责社区运动的俱乐部理事会主席吴焯尧介绍，疫情期间许多人面对巨大压力，遍布全岛的93个社区运动联络网因此举办各项活动鼓励人们出外运动，或参与单人乒乓和足球等在家就能进行的运动，保持身体活跃，也让心情得到放松。

他说：“我们的志愿者一直在默默为社区付出，因此这次的获奖让我们备受激励，我们会接续在社区推广心理健康。”

获奖雇主包括公关公司RICE和新加坡民防部队，获奖学府则有南洋理工大学和新加坡管理大学。他们星期一（10月9日）在第三届心理健康倡导者峰会开幕仪式上，从国会议长谢健平手中接获奖杯。

谢健平在受访时说，心理健康是一项全球挑战，积极应对问题能为个人、家庭和国家都带来好处。他希望奖项可以认可积极提倡心理健康的机构，鼓励更多个人和机构也做出努力，支持这项重要倡议。

每年的10月10日是世界心理健康日，第三届心理健康倡导者峰会在新加坡举办，将有来自23个国家的海外演讲者以及23个本地机构的演讲者，在两天的峰会上与约200名与会者交流与分享经验。