英兰妮：新加坡与江苏经济关系表现出韧性

尽管受到疫情影响，新加坡和中国江苏省的经济关系依然表现出韧性，2022年贸易总额达到172亿美元（235亿新元），较2019年增长9%。

我国总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期一（10月9日）在新加坡—江苏合作理事会（SJCC，简称新苏会）第17次会议上，介绍上述发展。她也提到，新加坡去年是江苏第二大外国投资者，江苏也是新加坡投资最多的中国省份，截至去年累计投资额达294亿美元。

作为新苏会新方联合主席的英兰妮说，尽管全球经济环境的不确定性日益增加，她相信新加坡和江苏能够携手共进，在多年来建立的坚实基础上，在新的领域保持更多“高质量”和“前瞻性”的伙伴关系。

英兰妮也宣布，新加坡与江苏省科技厅将续签去年6月共同启动的新苏产业创新合作计划，以鼓励双方企业在可持续发展和先进制造业等共同优先领域，进行联合创新、共同开发解决方案。

此外，我国2021年在新苏会第15次会议上推出的《专业服务公司指南》也将进行升级，加入新的可持续发展章节。该章节将包括20多家提供可持续发展报告、可持续发展咨询和可持续发展设计等服务的新加坡专业服务公司。

英兰妮说，目前江苏企业在新加坡的投资超过370项，随着江苏企业进一步走向世界、拓展东南亚市场，相信新加坡的专业服务公司可以继续支持他们的国际化进程。

本次新苏会是疫情后第一次恢复线下举办，由英兰妮和代替江苏省长许昆林的中共江苏省委书记信长星共同主持。我国人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生和江苏省副省长方伟也出席会议并讲话。

新苏双方在会议上共签署16项合作备忘录，包括15项涉及可持续发展、医疗保健、专业服务、数字化、交通与物流等领域的企业合作备忘录。

许宝琨在致辞中说，这些合作备忘录的签署，不但印证了新苏之间牢固的伙伴关系，也凸显了双方之间巨大的合作空间。

许宝琨提到，新中苏州工业园区明年将迈入30周年，面对全球气候变化，相信苏州工业园区将继续发挥重要的探路者作用，应对工业园区在碳约束下面临的挑战，提升价值链，发展附加值更高的先进制造业。

许宝琨最后强调，新加坡和江苏的合作关系有着巨大的发展潜力，期待能将双方合作提升到“全方位”“高质量”和“前瞻性”的高度。