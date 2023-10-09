社区关怀计划受惠家庭减少 但每家平均援助金增加

冠病疫情缓解后经济逐渐复苏，在2022财政年，社区关怀计划援助的家庭数量有所减少，发放的1亿7000万元援助金比2021财年的1亿7700万元少约4％。

社会及家庭发展部星期一（10月9日）发布2022财年社区关怀计划（ComCare）报告时指出，约3万6400户家庭在2022财年领取了社区关怀援助金，比2021和2020财年分别少18％和21％。这两年需援助的家庭数因疫情有所增加。

随着经济和就业市场恢复，上个财年，获取中短期援助的家庭数量有所减少。2万5890户家庭领取中短期援助金，比2021财年的3万3911户家庭少了约24％。

不过，政府在2022财年提升ComCare援助水平，例如为2022年4月至9月加入计划的受惠者提供至少六个月的援助金，更新申请的受惠者领取至少额外三个月的援助。

有鉴于此，相较于往年，受惠家庭平均获得的援助额更多。政府在2022财年共发出1亿7000万元援助金，比2021财年略少4％，但仍比疫情前2017至2019财年平均的1亿3600万元多。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高指出，尽管需要援助的家庭数量有所减少，每户家庭的援助额平均有所增加。政府推出临时措施，增加援助金来帮助家庭应付通胀压力，接下来会继续观察情况，必要时改进ComCare计划。