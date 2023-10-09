本地股市星期一跌0.25%

以巴军事冲突升级撼动本地投资者信心，新加坡海峡时报指数在星期一（10月9日）下跌7.88点或0.25%，闭市报3166.51点。

以色列和巴勒斯坦的军事冲突可能导致中东地区的原油供应受阻，引发油价可能高涨的担忧。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时说：“海指早盘因为中东的军事冲突而低开，全天市场情绪仍然谨慎。交投情绪也受到美国股指期货走软的影响，因为军事冲突可能会导致原油供应在近期内中断。此外 ，美国9月份的良好就业数据预示市场将进入新一轮更高利率环境。”

随着第三季财报季到来，他预测股市会继续波动。

全天全场交易量为11亿7000万股，交易额5亿8095万元；上升股277只，下跌股279只。

跌幅最大的海指成分股包括胜科工业（Sembcorp Industries）、新加坡航空（SIA）和怡和合发（Jardine C & C），分别下跌2.62%、2.29%和1.4%，收报4.83元、6.40元和30.35元。

上升股包括海庭（Seatrium）、星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），分别收升1.63%、0.94%和0.74%，报0.125元、1.07元和1.37元。



