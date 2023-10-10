三箭资本创始人机场被捕经过公开 清盘人举报曝露行踪

（新加坡彭博电）有消息指，早前在新加坡樟宜机场被捕的加密货币对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）创始高管朱苏（译音，Zhu Su）已入狱，是处理三箭资本清盘事务的咨询公司Teneo向警方举报，曝露朱苏行踪。

三箭资本另一名创始高管戴维斯（Kyle Davies）至今仍下落不明。

一名匿名知情人士称，清盘人一直监视朱苏在新加坡的行踪，知道他在位于雅舞道（Yarwood Avenue）的优质洋房举办聚会，邀请加密行业高管。9月29日当天，清盘人发现有车子从洋房开往新加坡樟宜机场，并向警方举报朱苏可能在车上。

知情人士说，接获拘禁令的朱苏被列入禁飞名单，因此相信他在前往出境检查站时被移民局拘留。

知情人士也称，清算人将寻求许可，前往樟宜监狱探视朱苏，以获取三箭资本相关资产信息。如果朱苏拒绝会面，清算人可能采取进一步措施强制对方遵守。

问及朱苏是否被捕，新加坡警方上星期四（10月5日）证实有一名36岁男子于9月29日下午2时50分在新加坡樟宜机场被捕，但没透露男子身份。

Teneo早前表示，由于朱苏未能遵守新加坡法庭早前下达强制他配合清盘调查的指令，法庭向朱苏发出拘禁令及判他坐牢四个月。法庭也向戴维斯发出拘禁令及判他坐牢四个月。

朱苏和代表律师没做出回应，Teneo拒绝发表任何意见。

知情人士说，清算人正在与世界各地执法单位联系，以寻找戴维斯的下落，并向加密业界表示一定会找到他。

朱苏是三箭资本的总裁兼董事，戴维斯是主席兼董事。朱苏及戴维斯日前接获新加坡金融管理局为期九年的禁止令，不能从事任何在证券及期货法令下监管的活动，不能担任任何资本市场服务公司的董事或成为大股东。

三箭资本朱苏和戴维斯在2012年成立，总部设于新加坡。去年5月，三箭资本因稳定币TerraUSD和相关代币Luna的崩溃受到冲击。新加坡高庭要求三箭资本进行破产程序。